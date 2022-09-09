В акмолинца случайно выстрелили на рыбалке

Фото: BaigeNews.kz

39-летнего пациента с огнестрельными ранами шеи и грудной клетки госпитализировали в одну из больниц Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

По информации пресс-службы управления здравоохранения Акмолинской области, инцидент произошёл 2 сентября. Мужчину доставили в приёмный покой многопрофильной межрайонной больницы. По словам пострадавшего, он получил огнестрельное ранение от неизвестного человека, когда рыбачил на реке Ишим.

"В результате осмотра обнаружено одно дробовое огнестрельное ранение в области шеи справа по наружной боковой поверхности. В надключичной области справа также одно дробовое ранение, рана проникала через лёгкое в средостение. Слева в области шеи по наружной боковой поверхности одно дробовое ранение. Пневмогемоторакс справа. Хирург Виктор Козеев провел операцию - дренирование плевральной полости справа по Бюллау", - проинформировали в ведомстве.

По словам главного врача больницы Зарыккана Шаубаева, на сегодняшний день состояние пациента стабильное. Мужчина находится в травматологическом отделении.

Полиция в ходе предварительного следствия установила, что в потерпевшего по неосторожности выстрелил 32-летний житель Атбасара, который был на охоте.