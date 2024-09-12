В Акмолинской области за хищение 5,8 млн тенге осужден бухгалтер
Сегодня, 10:13
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Сегодня, 10:13Сегодня, 10:13
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Прокуратурой Целиноградского района в ходе проверки Отдела образования выявлен факт хищения бюджетных средств на общую сумму 5,8 млн тенге, передаёт BaigeNews.
Установлено, что бухгалтер учреждения, используя свое служебное положение, подделывала документы и скрывала факты необоснованного начисления денежных средств на свои счета.
"По данному факту прокуратурой района начато досудебное расследование (ст.190 ч.3 п.1 УК). Приговором суда она признана виновной и приговорена к 3 годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Сумма ущерба возмещена в бюджет государства", - говорится в сообщении прокуратуры.
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