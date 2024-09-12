В Акмолинской области за хищение 5,8 млн тенге осужден бухгалтер

Прокуратурой Целиноградского района в ходе проверки Отдела образования выявлен факт хищения бюджетных средств на общую сумму 5,8 млн тенге, передаёт BaigeNews.

Установлено, что бухгалтер учреждения, используя свое служебное положение, подделывала документы и скрывала факты необоснованного начисления денежных средств на свои счета.