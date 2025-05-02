Прокуратура защитила проект на 6 млрд тенге в Акмолинской области
Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Акмолинской области прокуратура продолжает активно защищать права инвесторов, поддерживая важные экономические проекты, которые создают рабочие места и способствуют развитию региона. Так, по поручению Главы государства, органы прокуратуры сопровождали проект ТОО "BlicTerminal", которое инвестирует 6 миллиардов тенге в расширение строительства птицефабрики, что создаст более 200 рабочих мест.
Недавно выяснилось, что Управлением по чрезвычайным ситуациям без обязательного согласования с прокурором был составлен протокол об административном правонарушении в отношении компании по части 3 статьи 462 Кодекса об административных правонарушениях. Однако, как показала проверка, в действиях предпринимателя отсутствовал состав правонарушения.
В результате вмешательства прокуратуры и на основании акта надзора производство по делу было прекращено, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее мы сообщали, что прокуратура остановила произвол проверяющих в Астане.
Самое читаемое
- Группу казахстанцев депортировали из США
- Снайпер, следователь, дедушка: ветерана ВОВ поздравили со 102-летием в Алматинской области
- Уровень воды в Есиле снижается: что происходит в СКО к этому часу
- Полиглот в погонах: солдат из Туркестана говорит на шести языках и помогает туристам
- Более пяти тысяч человек привлечены к ответственности за загрязнение Астаны