В Акмолинской области прокуратура продолжает активно защищать права инвесторов, поддерживая важные экономические проекты, которые создают рабочие места и способствуют развитию региона. Так, по поручению Главы государства, органы прокуратуры сопровождали проект ТОО "BlicTerminal", которое инвестирует 6 миллиардов тенге в расширение строительства птицефабрики, что создаст более 200 рабочих мест.

Недавно выяснилось, что Управлением по чрезвычайным ситуациям без обязательного согласования с прокурором был составлен протокол об административном правонарушении в отношении компании по части 3 статьи 462 Кодекса об административных правонарушениях. Однако, как показала проверка, в действиях предпринимателя отсутствовал состав правонарушения.

В результате вмешательства прокуратуры и на основании акта надзора производство по делу было прекращено, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее мы сообщали, что прокуратура остановила произвол проверяющих в Астане.