В Акмолинской области пострадавшим от паводков вручили ключи от новых домов

В Акмолинской области на стадии завершения находятся работы по обеспечению жильём пострадавших от весеннего половодья. До 1 сентября завершены работы по выкупу квартир и домов для 221 пострадавшего, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление внутренней политики региона.

Чтобы людей, потерявших кров, не оставить наедине с бедой, местные акиматы начали приобретать жильё ещё во время прохождения противопаводковых мероприятий. 19 апреля в Кокшетау состоялось вручение первых ключей от квартир пострадавшим жителям, которые оказались в зоне подтопления. Новые владельцы сами выбирали жильё.

"До 1 сентября в полном объёме завершены работы по выкупу квартир и домов для 221 пострадавшего. В областном центре приобретено жильё для 89 семей, Атбасарском районе счастливыми обладателями новой жилплощади стали 38 семей, Буландынском - 11, Жаркаинском - 33, Есильском – 16 и Астраханском 34 семьи", - сообщили в управлении.

Кроме приобретения готового жилья было развернуто и строительство домов. Построены дома для 330 семей, из которых 308 заселены, 22 в процессе заселения.

В последний день сентября ключи от новостроек вручили 77 семьям, пострадавшим от наводнения в сёлах Журавлёвка, Вознесенка и Иванковка Буландынского района

Как отметили в акимате района, в ходе строительства индивидуального жилья в первую очередь акцент сделан на качестве.

По просьбе новосёлов в процессе строительства улучшены отделочные материалы. Индивидуальные дома обеспечены современными печами длительного горения, центральное водоснабжение. Площадь земельного участка, примыкающего к каждому дому, составляет 10 соток.

"Я живу в этой деревне с рождения. Мой дом был старым. Мы не знали, что делать, когда весной нас затопили. Я очень благодарна и очень рада за всех", - прокомментировала жительница села Журавлёвка Людмила Веселова.

И она была не единственной, кто не смог сдержать слёз счастья и слов благодарности.

"Мы проживаем в этом селе более 20 лет, на улице Кирова. В этом году во время паводка вода зашла к нам в дом. Была паника, был страх, слёзы. Такое стихийное бедствие в нашей жизни произошло впервые. Хотим выразить благодарность нашему президенту, спасибо ему за такие прекрасные дома. Также хочу выразить благодарность всем тем, кто принимал участие в строительстве. Мы счастливее всех людей, которые получают дома", - отметила жительница села Вознесенка Наталья Шульга.

Вследствие паводков в регионе пострадало 1 266 жилых домов, из которых 551 был признан аварийным и 715 подлежало восстановлению. В установленный срок 821 семьям выплачены компенсации имущественного вреда и на ремонт домов 715 семьям.