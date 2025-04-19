В управлении здравоохранения Акмолинской области рассказали подробности о состоянии юных спортсменов из Павлодара, попавших в ДТП, передаёт BaigeNews.kz.

Один из пострадавших находится в реаниммации.

"18 апреля в 21:50 в приёмное отделение Ерейментауской районной больницы поступили пострадавшие в результате дорожно-транспортного происшествия на 154 км автодороги Астана – Павлодар. По предварительной информации, в ДТП перевернулся микроавтобус с 16 детьми и сопровождающим тренером. В результате аварии погиб один взрослый — тренер, 1990 года рождения Семь несовершеннолетних были госпитализированы, из них один — в отделение реанимации, консультирован областным нейрохирургом, рекомендовано симптоматическое лечение. Остальные шесть — с травмами лёгкой и средней степени тяжести размещены в хирургическом отделении. Девять детей, не получивших травм, были временно размещены в стационаре больницы.На текущий момент в стационаре находятся четыре ребёнка, ожидают родителей", — отметили в облздраве.

В ведомстве заверили, что все необходимые медицинские и организационные меры приняты. Состояние госпитализированных — стабильное. Ситуация находится под контролем управления здравоохранения Акмолинской области.

В пресс-службе акимата Павлодарской области уточнили, что на место происшествия выезжал руководитель управления спорта региона и представители правоохранительных органов. Организован транспорт для доставки всех детей в Павлодар, однако по решению родителей они забирают детей самостоятельно.

Напомним, дети ехали из Павлодара в Астану на соревнования. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, обгоняя большегруз, в результате микроавтобус перевернулся. По правилам, в таких случаях автобус с юными спортсменами должны были сопровождать полицейские. Однако, по данным ДП Павлодарской области, частная футбольная школа по этому вопросу к правоохранителям не обращалась. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.