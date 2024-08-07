В Акмолинской области оштрафованы около 100 владельцев автомашин с тонировкой на передних стеклах

Полицейские вновь предупреждают автовладельцев о запрете на тонировку передних стекол в автомобиле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Акмолинской области на постоянной основе проводят рейды по выявлению и пресечению грубых нарушений. К данным нарушениям относится и тонировка передних стекол - это ограничивает видимость водителям и является серьезной причиной ДТП.

С начала года полицейскими было выявлено около 100 нарушений. Инспекторы штрафуют нарушителей и заставляют снять тонировку. Машины тех, кто отказывается, ставятся на штрафные стоянки.