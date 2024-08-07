В Акмолинской области оштрафованы около 100 владельцев автомашин с тонировкой на передних стеклах
Сегодня, 04:47
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Сегодня, 04:47Сегодня, 04:47
74Фото: polisia.kz
Полицейские вновь предупреждают автовладельцев о запрете на тонировку передних стекол в автомобиле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В Акмолинской области на постоянной основе проводят рейды по выявлению и пресечению грубых нарушений. К данным нарушениям относится и тонировка передних стекол - это ограничивает видимость водителям и является серьезной причиной ДТП.
С начала года полицейскими было выявлено около 100 нарушений. Инспекторы штрафуют нарушителей и заставляют снять тонировку. Машины тех, кто отказывается, ставятся на штрафные стоянки.
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