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В Акмолинской области оштрафованы около 100 владельцев автомашин с тонировкой на передних стеклах

Сегодня, 04:47
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 04:47
Сегодня, 04:47
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Фото: polisia.kz

Полицейские вновь предупреждают автовладельцев о запрете на тонировку передних стекол в автомобиле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Акмолинской области на постоянной основе проводят рейды по выявлению и пресечению грубых нарушений. К данным нарушениям относится и тонировка передних стекол - это ограничивает видимость водителям и является серьезной причиной ДТП.

С начала года полицейскими было выявлено около 100 нарушений. Инспекторы штрафуют нарушителей и заставляют снять тонировку. Машины тех, кто отказывается, ставятся на штрафные стоянки.

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