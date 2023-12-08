В Акмолинской области не обеспечили бесплатным питанием более 800 детей с инвалидностью
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Более 800 детей с инвалидностью остались неохваченными льготным питанием в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
Прокуратурой Акмолинской области установлены нарушения прав более 800 детей с инвалидностью, для которых предусмотрены льготные условия.
"В действующем законодательстве за местными исполнительными органами закреплены обязанности по обеспечению таких детей бесплатным питанием.
Несмотря на это, особенные дети остались неохваченными льготным питанием и не учтены в постановлении акимата области "О компенсации расходов за питание отдельным категориям воспитанников дошкольных организаций", - говорится в сообщении.
В результате, такая категория как "дети с инвалидностью" добавлены в постановление акимата и обеспечены бесплатным питанием.
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