В Акмолинской области не обеспечили бесплатным питанием более 800 детей с инвалидностью

Более 800 детей с инвалидностью остались неохваченными льготным питанием в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Прокуратурой Акмолинской области установлены нарушения прав более 800 детей с инвалидностью, для которых предусмотрены льготные условия.

"В действующем законодательстве за местными исполнительными органами закреплены обязанности по обеспечению таких детей бесплатным питанием. Несмотря на это, особенные дети остались неохваченными льготным питанием и не учтены в постановлении акимата области "О компенсации расходов за питание отдельным категориям воспитанников дошкольных организаций", - говорится в сообщении.

В результате, такая категория как "дети с инвалидностью" добавлены в постановление акимата и обеспечены бесплатным питанием.