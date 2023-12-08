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В Акмолинской области не обеспечили бесплатным питанием более 800 детей с инвалидностью

Сегодня, 10:30
АВТОР
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freepik.com Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30
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Фото: freepik.com

Более 800 детей с инвалидностью остались неохваченными льготным питанием в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Прокуратурой Акмолинской области установлены нарушения прав более 800 детей с инвалидностью, для которых предусмотрены льготные условия.

"В действующем законодательстве за местными исполнительными органами закреплены обязанности по обеспечению таких детей бесплатным питанием.

Несмотря на это, особенные дети остались неохваченными льготным питанием и не учтены в постановлении акимата области "О компенсации расходов за питание отдельным категориям воспитанников дошкольных организаций", - говорится в сообщении.

В результате, такая категория как "дети с инвалидностью" добавлены в постановление акимата и обеспечены бесплатным питанием.

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