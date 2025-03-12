В Шортандинском районе Акмолинской области спасатели начали массово писать заявления на увольнение. По их словам, их заставляют выполнять работу, которая не входит в их обязанности. Заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев заявил, что такие ситуации требуют проверки, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Считаю, что это, естественно, не красит тех людей, которые занимаются такими вопросами. Могут быть различного рода инсинуации. Вместе с тем, если это действительно так, то людей нужно в соответствии с нормами закона привлекать к ответственности. Это не имеет значения, в каких органах или в какой организации происходит, даже если это в частной компании происходит. Это все должно идти в соответствии с законодательством. Поэтому считаю, что сейчас как внутренняя безопасность самого министерства с этим вопросом разберется и будут приняты соответствующие меры, так и если же будет подано заявление в правоохранительные органы, они также обратят на это внимание", - сказал Кошербаев.

Журналисты отметили, что увольнение спасателей может создать угрозу, особенно в преддверии паводкового сезона, когда несколько регионов Казахстана находятся в зоне риска.