Полиция Акмолинской области просит помощи в поисках 38-летней Жанары Сыбанбаевой, пропавшей 2 апреля 2025 года из пансионата в одном из местных сел Аршалынского района. Женщина, страдающая психическими расстройствами и потерей памяти, ушла в неизвестном направлении во время прогулки около 13:00 и с тех пор не появилась, передаёт BaigeNews.kz.

После того как самостоятельные поиски не принесли результатов, полиция подключилась к поискам.

Был ориентирован весь личный состав подразделений департамента полиции Акмолинской области, а также направлены ориентировки в соседние регионы, включая Астану и Карагандинскую область. В поисках также принимают участие волонтёры ПСО "Асар-Астана" и сотрудники полиции.

Жанара была одета в оранжевую верхнюю спортивную одежду, серые спортивные брюки и тапочки бордового цвета. Она не имела тёплых сезонных вещей.

В социальных сетях и мессенджерах уже распространены ориентировки с фотографией пропавшей. Полиция обращается к гражданам с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении Жанары, позвонив на специальную линию 102 или в ближайший отдел полиции.