В городе Макинск Буландынского района произошло вопиющее нарушение: неизвестные лица осквернили две могилы на православном кладбище, нанеся непристойные рисунки на надгробия с помощью белой аэрозольной краски, передаёт BaigeNews.kz.

Информация об инциденте впервые появилась в Instagram и быстро вызвала волну возмущения пользователей. Реакция правоохранительных органов не заставила себя ждать - на место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские провели осмотр места происшествия, зафиксировали следы вандализма и опросили родственников умерших, чьи могилы были осквернены. По итогам первичных розыскных мероприятий возбуждено уголовное дело по статье 314 ч.1 УК РК - надругательство над телами умерших и местами их захоронения.

После проведения следственных действий сотрудники полиции самостоятельно очистили надгробия от краски и привели захоронения в порядок. Этот жест вызвал положительный отклик в соцсетях и среди местных жителей.

За надругательство над местами захоронения виновным может грозить наказание - от штрафа в размере до 3 000 МРП до лишения свободы сроком до трёх лет.

Расследование продолжается и находится под особым контролем руководства Департамента полиции Акмолинской области.

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