В городе Акколь Акмолинской области состоялся запуск первого в регионе суперкомпьютера. Высокопроизводительная вычислительная система позволит решать задачи в области науки, образования, экологии, сельского хозяйства и промышленности, передает BaigeNews.kz.

"По данным разработчиков, мощность нового суперкомпьютера в десятки раз превышает возможности обычных серверов. Он способен проводить сложнейшие расчёты за считанные минуты, что особенно важно для моделирования климатических изменений, анализа больших данных и разработки новых технологий. Это большой шаг вперёд для цифровизации региона и всей страны. Мы создаём инфраструктуру, способную поддержать проекты мирового уровня", — отметила вице-министр науки и высшего образования РК Динара Щеглова.

По словам Щегловой, Евразийский национальный университет разместил суперкомпьютер по согласованию в центре обработки данных АО "Казахтелеком".

На суперкомпьютере будут производиться расчеты по научным проектам.