Специализированный межрайонный суд по уголовным делам с участием присяжных заседателей вынес приговор по делу, в котором обвинялись Б. и К. в убийстве двух человек и покушении на жизнь третьего. Суд установил, что трагедия произошла в августе 2024 года в городе Аккол, где на фоне давнего конфликта Б. подстрекал К. к совершению преступления.

Как установил суд, после подстрекательства Б., К. из ружья расстрелял двух человек, однако третий потерпевший успел скрыться с места происшествия. Несмотря на тяжесть преступления, присяжные заседатели признали Б. виновным в подстрекательстве к убийству и приговорили его к 18 годам лишения свободы, а также к принудительному лечению от алкоголизма. К. был признан виновным в совершении убийства двух человек в группе по предварительному сговору и приговорен к 18 годам и 6 месяцам лишения свободы.

При назначении наказания суд учел наличие малолетних детей у подсудимых и оказание первой медицинской помощи потерпевшим. Однако отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Оба обвиняемых обязаны выплатить по 20 миллионов тенге компенсации морального вреда потерпевшим.

Важным аспектом дела стало то, что присяжные заседатели оправдали Б. и К. по обвинению в покушении на убийство третьего потерпевшего, посчитав, что их действия не составляют преступления.

На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

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