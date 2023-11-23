В акимате ЗКО прокомментировали сообщение о площади участка земли под аренду китайским инвесторам
Сегодня, 13:35
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Сегодня, 13:35Сегодня, 13:35
149Фото: stopfake.kz
В акимате ЗКО опровергли информацию об аренде земли иностранным инвесторам, передаёт BaigeNews.kz.
В соцсетях распространяется фейковая информация о площади земель, которые планируют сдать в аренду в Западно-Казахстанской области. Утверждается, что это якобы 100 тысяч квадратных километров земли.
Это сообщение прокомментировали в акимате ЗКО.
"Ни о каких 100 тысячах квадратных километров речи не идёт. При этом вопрос сдачи земли в аренду иностранным инвесторам не стоит, более того, согласно Земельному кодексу продажа земли иностранным лицам запрещена", — сказано в сообщении.
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