В акимате ЗКО прокомментировали сообщение о площади участка земли под аренду китайским инвесторам

В акимате ЗКО опровергли информацию об аренде земли иностранным инвесторам, передаёт BaigeNews.kz.

В соцсетях распространяется фейковая информация о площади земель, которые планируют сдать в аренду в Западно-Казахстанской области. Утверждается, что это якобы 100 тысяч квадратных километров земли.

Это сообщение прокомментировали в акимате ЗКО.