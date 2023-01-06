В акимате Шымкента рассказали о новом пятом районе города

Фото: otyrar.kz

В пределы границ нового пятого района Шымкента под названием "Туран" перешло 32% территории города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городской акимат.

Об образовании нового района стало известно летом прошлого года. Границы новообразования прошли между Абайским и Аль-Фарабийским районами. Его территория составила 36,3 тысячи гектар, а проживают там 220,7 тысяч шымкентцев.

"В новом районе - 533 проспекта и улицы, 39 357 жилых домов, из них 526 многоэтажек. Из социальных объектов - 25 школ, 18 детских садов, 6 колледжей, 6 объектов здравоохранения, 5 парков. Туран поделён на 9 секторов", - сказали в акимате.

Всего к новому району власти отнесли 21 населённый пункт: среди них микрорайоны №3, №4, №8, Аргымак, Акжар, Айколь, Актас, Актас-2, Агропром, Жанаталап, Коргасын-1, Казыгурт, Курсай, К. Маркс, Наурыз, Отырар, Спортивный, Самал-1, Малый Самал, Туркестан и 112-ый квартал.

Акимат района расположен по адресу Байтулы баба, 12А. Акимом был назначен Боранбай Болатбеков, который до этого возглавлял управление энергетики и инфраструктурного развития города.