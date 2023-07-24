В акимате опровергли слухи об увольнении главы Шымкента

Фото: пресс-служба акима Шымкента

Предполагаемую отставку главы Шымкента Мурата Айтенова прокомментировали в городском акимате, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу градоначальника.

Отмечается, что в данный момент аким города находится на месте и продолжает работу.

"Пресс-служба акимата города Шымкент заявляет, что данная информация не соответствует действительности. В настоящее время аким мегаполиса Мурат Айтенов продолжает свою работу", — говорится в сообщении.

Слухи о возможном задержании Айтенов распространились после того, как был взят под стражу его заместитель.

Напомним, 20 июля стало известно о задержании заместителя акима Шымкента Максута Исахова. Его подозревают в коррупции, подробности в интересах следствия не разглашаются.