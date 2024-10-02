В акимате области Абай ответили по поводу итогов госаудита

Первый заместитель акима области Абай Шалкар Байбеков рассказал об итогах государственного аудита, проведенного в области Абай, передаёт BaigeNews. Напомним, целью государственного аудита является повышение эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора.

Шалкар Заманбекович, расскажите, пожалуйста, какие итоги государственного аудита, проведенного в области Абай?

- В соответствии с планом государственного аудита на 2024 год, ревизионная комиссия области Абай провела проверку с 20 мая по 28 июня 2024 года. Аудит охватил период с 1 января 2022 года по 30 апреля 2024 года и включал проверку таких объектов, как управления финансов, экономики и бюджетного планирования, сельского хозяйства, координации занятости и социальных программ, а также других квазигосударственных организаций, включая предприятия водоснабжения в районах.

Какие нарушения были выявлены в рамках аудита?

- По итогам аудита были выявлены финансовые нарушения на сумму 1,1 млрд тенге. Основные из них связаны с нарушениями в учете бюджетных кредитов, выданных Восточно-Казахстанской областью в 2015-2018 годах на тепло-водоснабжение. Эти активы не были приняты на баланс до создания области Абай, что составило 711 млн тенге, шесть субъектов квазигосударственного сектора не выполняли обязательства по погашению основного долга и вознаграждения, что привело к нарушениям на 224 млн тенге.

В свою очередь, выделенные кредиты и займы бюджетами городов и районов перед областным бюджетом, областной бюджет перед республиканским бюджетом погашаются своевременно согласно утвержденному графику.

Также было зафиксировано нецелевое использование микрокредитных займов в размере 69 млн тенге, а необоснованная передача долгов по проекту улучшения ирригационной и дренажной систем составила 146,9 млн тенге. По проекту "Усовершенствование ирригационной и дренажной систем" допущено необоснованное принятие обязательств в связи с тем, что при разделении бюджета путем передачи долга с ВКО в область Абай отсутствовала детализация сумм по конечным заемщикам.

Были ли выявлены нарушения в плане эффективности использования бюджетных средств?

- Да, неэффективное планирование и использование средств составило 143,3 млн тенге, особенно по программе "С дипломом в село", где уменьшили лимиты из-за отсутствия претендентов, соответствующих требованиям Правил и факту оценки приобретаемого жилья.

Какие меры были приняты по результатам аудита?

Согласно действующего законодательства должностные лица привлечены к админстративный ответсвенности. Выявленные нарушения в целом восстановлены и возмещены, в данный момент принимаются все меры в соответствии с действующим законодательством.

Как обстоят дела с погашением долга?

На момент проверки общий долг области Абай за 2022-2023 годы составил 69,7 млрд тенге и 457,7 тысяч долларов США. Согласно графика уже погашено 16,1 млрд тенге и 50,9 тысяч долларов. Просроченная задолженность отсутствует, и все обязательства выполняются в соответствии с установленными графиками.

Были ли выявлены серьезные нарушения, такие как хищения или недостача средств?

Аудитом не установлено каких-либо хищений или недостачи бюджетных средств. Уклонений от ведения бухгалтерского учета также не выявлено. Нарушения больше несут процедурный характер. Вместе с тем, все приведено в соответствие, согласно установленным срокам.