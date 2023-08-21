В акимате Карагандинской области почтили память погибших шахтеров
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акимат Карагандинской области выразил соболезнования родным и близким погибших на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат.
"Хочу отметить труд спасателей, которые помогли оперативно эвакуировать 222 человека. К сожалению, пятеро горняков погибли. Компания взяла на себя обязательства перед семьями погибших. Будут произведены все необходимые выплаты. Создана комиссия по расследованию аварии, в состав которой вошли все ответственные государственные органы", – сказал аким области Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании.
По информации акимата, в больнице находятся 13 пострадавших, они получают всё необходимое лечение. По информации медиков, у 8 состояние средней степени тяжести, у остальных – ближе к удовлетворительному.
По словам заместителя исполнительного директора горнорудного сегмента АО "АрселорМиттал Темиртау" Сергея Огая, на шахте приступили к локализации пожара.
"На сегодняшний день 672 работника шахты переведены на другие предприятия Угольного департамента. По персоналу остались только люди для обеспечения жизнедеятельности шахты и возможной помощи для работы военизированных спасателей", – информировал представитель компании.
Самое читаемое
- Жительница Кокшетау с уникальным голосом отправилась на телешоу к Малахову
- Опубликованы имена погибших в шахте "Казахстанская" горняков
- "Был свой бизнес и машины в гараже": бездомные Павлодара поделились своими историями
- Опубликованы фото всех пятерых погибших на шахте "Казахстанская"
- Мажилисмен назвал "обдираловкой" отдых в Боровом