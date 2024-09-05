В "Ак жол" раскрыли новые факты о нарушениях Аскара Садыкова

В партии "Ак жол" ответили на заявление экс-мажилисмена Аскара Садыкова. 5 сентября бывший депутат попросил не вовлекать его в грязные игры и манипуляции, а также отметил, что для исключения его из партии "не было других доводов", кроме приведённых в сообщении председателя организации Перуашева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В новом комментарии пресс-службы "Ак жол" говорится, что Садыков, пользуясь депутатской должностью, вмешивался в процедуры госзакупок и требовал обеспечить победу на тендерах своим знакомым.

"Разница в том, что если нарушение этических норм относится к гражданско-правовой сфере, то превышение должностных полномочий является уже уголовным преступлением, что входит в компетенцию правоохранительных органов, поэтому эти факты не освещались в сообщении председателя партии. Тем не менее, они были обсуждены на пленуме, и, по мнению участников, способны нанести ущерб репутации организации. Речь идёт о вмешательстве Садыкова как депутата в процедуры госзакупок и требованиях обеспечить победу на тендерах его знакомым", - сказали в партии, заверив, что официальные письма одного из акимов о попытках Садыкова повлиять на результаты госзакупок имеются.

Партия "Ак жол", выступающая в поддержку добросовестного бизнеса и честной конкуренции, в результате коллегиального обсуждения данной ситуации, пришла к выводу, что подобные действия противоречат Уставу и Программе объединения, более того – представляют угрозу совершения Садыковым коррупционных преступлений.

"Присутствовавший на обсуждении Садыков игнорировал мнение коллег, заявлял о своих правах депутата на совершение любых действий, отказался признать ошибочными свои поступки и даже обсуждать их этическую сторону. В этой связи пленум принял решение об исключении его из партии. Полномочия пленума и правомерность вынесенного решения признала Центральная избирательная комиссия РК, в результате чего Садыков лишился депутатского мандата", - объяснили в пресс-службе партии.

Заявления Аскара Садыкова о "несостоятельности" претензий являются недостоверными и опровергаются фактами, отметили в "Ак жол".

Напомним, накануне председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев рассказал, почему принято решение исключить Аскара Садыкова из рядов членов организации.

Позже лишённый мандата экс-мажилисмен Аскар Садыков в видеообращении на своем аккаунте в Instagram прокомментировал обвинения лидера партии "Ак жол".