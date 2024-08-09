В Air Astana заявили о возможной задержке рейсов
Сегодня, 13:44
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Сегодня, 13:44Сегодня, 13:44
61Фото: Руслан Пряников
Авиакомпания Air Astana информирует пассажиров о том, что сегодня, 9 августа, рейсы авиакомпании могут быть задержаны, передаёт BaigeNews.
Причиной задержки могут стать последствия урагана и града, прошедшего в Астане 8 августа.
"В данный момент авиакомпания зафиксировала повреждения четырех самолетов вследствие попадания града. Инженеры авиакомпании проводят необходимые инспекции и ремонтные работы, которые займут несколько дней. Просим наших клиентов проверять статус рейса на сайте авиакомпании перед тем, как выезжать в аэропорт", - говорится в сообщении.
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