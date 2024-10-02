В Air Astana сделали заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Авиакомпания Air Astana после тщательного анализа ситуации на Ближнем Востоке и по рекомендации Авиационной администрации Казахстана приняла решение выполнять полёты в Дубай в обход воздушного пространства Ирана, передаёт BaigeNews.kz.

"Будут изменены маршруты рейсов из Астаны и Алматы в Дубай и увеличится полётное время. Рейсы в Джидду выполняются без изменений, но будут пересмотрены в случае эскалации военной активности в регионе", - сообщили в пресс-службе перевозчика.

При необходимости авиакомпания будет вносить дополнительные изменения для обеспечения безопасности полётов.