В Air Astana сделали заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке
Сегодня, 15:27
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:27Сегодня, 15:27
72Фото: t.me/airastana
Авиакомпания Air Astana после тщательного анализа ситуации на Ближнем Востоке и по рекомендации Авиационной администрации Казахстана приняла решение выполнять полёты в Дубай в обход воздушного пространства Ирана, передаёт BaigeNews.kz.
"Будут изменены маршруты рейсов из Астаны и Алматы в Дубай и увеличится полётное время. Рейсы в Джидду выполняются без изменений, но будут пересмотрены в случае эскалации военной активности в регионе", - сообщили в пресс-службе перевозчика.
При необходимости авиакомпания будет вносить дополнительные изменения для обеспечения безопасности полётов.
Самое читаемое
- "Меня просили уйти": Как пенсионер Баян Ахметжанова борется за права пожилых
- Труп 20-летней девушки нашли в Астане
- "Это было просто мясо": мама избитого до полусмерти в Экибастузе студента рассказала подробности
- "Барыс" проиграл нижегородскому "Торпедо" со счётом 1:10
- Что грозит "дропперам" в Казахстане сообщили в Генпрокуратуре