  • 2 Октября, 15:47
  • BAIGENEWS

В Air Astana сделали заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Сегодня, 15:27
АВТОР
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t.me/airastana Сегодня, 15:27
Сегодня, 15:27
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Фото: t.me/airastana

Авиакомпания Air Astana после тщательного анализа ситуации на Ближнем Востоке и по рекомендации Авиационной администрации Казахстана приняла решение выполнять полёты в Дубай в обход воздушного пространства Ирана, передаёт BaigeNews.kz

"Будут изменены маршруты рейсов из Астаны и Алматы в Дубай и увеличится полётное время. Рейсы в Джидду выполняются без изменений, но будут пересмотрены в случае эскалации военной активности в регионе", - сообщили в пресс-службе перевозчика.

При необходимости авиакомпания будет вносить дополнительные изменения для обеспечения безопасности полётов.

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