Глава Air Astana Питер Фостер ответил на критику депутатов, связанную с высокими ценами на авиабилеты, передает BaigeNews.kz. На правительственном часе в мажилисе депутаты поинтересовались тем, как формируется цена.

Мурат Абенов также задал вопрос Фостеру о том, почему Air Astana не осуществляет больше внутренних рейсов.

"У нас большинство избирателей, когда мы бываем в регионе, говорят о том, что очень высокие цены на авиабилеты. Министр (Марат Карабаев-прим.редакцией) сказал, что в Европе зарплаты другие. Средняя цена лоукостеров 20 евро у них. У нас цена на лоукостер FlyArystan сегодня просмотрел до 10 января - 60 тысяч тенге до Туркестана, до Кызылорды - 50 тысяч плюс-минус. Самая большая проблема, что это две авиакомпании. На самом деле, это одно юридическое лицо, один транспорт. Сейчас у граждан нет выбора. Должно быть так: Air Astana летит и рядом рейс FlyArystan. Тогда у граждан появляется выбор. Вот у меня к господину Фостеру вопрос: почему Air Astana не осуществляет полеты, например, рейсы в Кызылорду с Астаны? Почему у нас нет выбора? Почему только FlyArystan?", - сказал на правительственном часе Мурат Абенов.

Он также указал на то, что сам недавно воспользовался услугами Air Astana и его рейс был задержан. Пассажиры полтора часа просидели в самолете, но при этом никто не объяснил, причины задержки рейса.

Депутат также остановился на финансовых вопросах компании. Так недавно в FlyArystan были выявлены хищения. В связи с этим депутат попросил прокомментировать этот момент.

Питер Фостер, в свою очередь, отметил, что с 2011 года монополия на внутренние авиаперевозки в Казахстане была прекращена. Он подчеркнул, что на рынке Казахстана четыре лицензированные авиакомпании: Air Astana, FlyArystan, SCAT и Qazaq Air.

По его словам, из 4,1 млн пассажиров, перевезенных FlyArystan до ноября этого года, около 3,8 млн приходится на внутренние маршруты, остальные – на международные.

"FlyArystan является значительно более крупным оператором внутренних перевозок, чем Air Astana. Это связано с тем, что Air Astana сейчас сосредоточена на развитии международных маршрутов и в меньшей степени на внутренних", - сказал Фостер.

Модель ценообразования у местных авиакомпаний стандартная. И она зависит от срока приобретения билетов, отметил Фостер.

"Чем ближе ко дню вылета, тем выше становятся цена. Цены также сильно зависят от спроса, поэтому в выходные и праздничные дни они повышаются. Это относится к динамическому ценообразованию в отрасли, что является мировой практикой", - пояснил Фостер.

Средние цены на билеты FlyArystan остаются конкурентоспособными по сравнению с ценами аналогичных авиакомпаний других стран.Так как удельная стоимость полетов Fly Arystan является одной из самых низких в мире, уточнил Фостер. Он подчеркнул, что Air Astana group не субсидируется и никогда не получала денег от правительства.

"С 2002 года компания полностью самодостаточна, в отличие от многих других компаний в этом регионе", - добавил Фостер.

Напомним, ранее сообщалось, что чартерные рейсы на Гоа запустили из Астаны.