В пресс-службе Air Astana прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что в эксплуатации у авиакомпании находится самолёт с трещиной на фюзеляже, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее в Сети сообщали, что трещину якобы обнаружили прокуроры при проведении проверки в сфере безопасности полётов.

"Была обнаружена незначительная трещина длиной 25 мм в некритическом месте конструкции, а именно в месте крепления лёгкой панели обшивки грузового отсека. Данное мелкое повреждение не влияет на безопасность полётов и могло возникнуть в процессе эксплуатации", - сообщили в авиакомпании.

В Air Astana заверили, что строго соблюдают установленную программу технических осмотров и выполняют все необходимые ремонтные работы в полном соответствии с инструкциями производителя самолёта, обеспечивая сохранение лётной годности и безопасность эксплуатации.