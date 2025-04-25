  • 25 Апреля, 15:43
  • BAIGENEWS

В Air Astana прокомментировали сообщения об эксплуатации самолёта с трещиной

В авиакомпании опровергли угрозу безопасности.

Сегодня, 15:30
АВТОР
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Air Astana Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30
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Фото: Air Astana

В пресс-службе Air Astana прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что в эксплуатации у авиакомпании находится самолёт с трещиной на фюзеляже, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее в Сети сообщали, что трещину якобы обнаружили прокуроры при проведении проверки в сфере безопасности полётов. 

"Была обнаружена незначительная трещина длиной 25 мм в некритическом месте конструкции, а именно в месте крепления лёгкой панели обшивки грузового отсека. Данное мелкое повреждение не влияет на безопасность полётов и могло возникнуть в процессе эксплуатации", - сообщили в авиакомпании. 

В Air Astana заверили, что строго соблюдают установленную программу технических осмотров и выполняют все необходимые ремонтные работы в полном соответствии с инструкциями производителя самолёта, обеспечивая сохранение лётной годности и безопасность эксплуатации.

"В данный момент повреждение устранено, и самолёт возвращён в эксплуатацию. Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от публикации недостоверной информации во избежание юридической ответственности", - заключили в авиакомпании.

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