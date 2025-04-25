В Air Astana прокомментировали сообщения об эксплуатации самолёта с трещиной
В авиакомпании опровергли угрозу безопасности.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В пресс-службе Air Astana прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что в эксплуатации у авиакомпании находится самолёт с трещиной на фюзеляже, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее в Сети сообщали, что трещину якобы обнаружили прокуроры при проведении проверки в сфере безопасности полётов.
"Была обнаружена незначительная трещина длиной 25 мм в некритическом месте конструкции, а именно в месте крепления лёгкой панели обшивки грузового отсека. Данное мелкое повреждение не влияет на безопасность полётов и могло возникнуть в процессе эксплуатации", - сообщили в авиакомпании.
В Air Astana заверили, что строго соблюдают установленную программу технических осмотров и выполняют все необходимые ремонтные работы в полном соответствии с инструкциями производителя самолёта, обеспечивая сохранение лётной годности и безопасность эксплуатации.
"В данный момент повреждение устранено, и самолёт возвращён в эксплуатацию. Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от публикации недостоверной информации во избежание юридической ответственности", - заключили в авиакомпании.
Самое читаемое
- В Астане временно перекрыли ключевые улицы
- В Алматинской области не хватает денег на газификацию и водоснабжение – сенатор
- Ученик из Шымкента получил приглашения от 50 топ-вузов мира
- Мошенники используют имя Димаша Кудайбергена в Казахстане
- Водитель фуры покончил с собой в кабине грузовика в Карагандинской области