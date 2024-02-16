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В Air Astana предупредили пассажиров о задержке рейсов из Алматы

Сегодня, 12:02
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 12:02
Сегодня, 12:02
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Фото: Baigenews.kz

Вылетающих из Алматы предупредили о задержке авиарейсов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на авиакомпанию Air Astana.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в Алматы (cнегопад и туман) задерживаются рейсы, вылетающие из Алматы. Просим пассажиров проверять статус рейса на сайте", - говорится в сообщении.

Пассажиров просят обращаться по вопросам возврата и перебронирования билетов по месту приобретения.

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