В Air Astana предупредили пассажиров о задержке рейсов из Алматы

Вылетающих из Алматы предупредили о задержке авиарейсов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на авиакомпанию Air Astana.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в Алматы (cнегопад и туман) задерживаются рейсы, вылетающие из Алматы. Просим пассажиров проверять статус рейса на сайте", - говорится в сообщении.

Пассажиров просят обращаться по вопросам возврата и перебронирования билетов по месту приобретения.