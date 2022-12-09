В Air Astana ответили на слухи об инвестиционной деятельности компании

Фото: nationalbank.kz

В Air Astana заявили, что распространяемая в социальных сетях информация об инвестиционной деятельности авиакомпании не соответствует действительности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Air Astana заявляет, что распространяемая в социальных сетях информация о том, что авиакомпания занимается инвестиционной деятельностью, является фейковой. Air Astana напоминает, что официальным сайтом авиакомпании является https://airastana.com, и вся достоверная информация о текущих акциях, спецпредложениях, конкурсах и актуальных новостях размещается только на нём и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

В компании призывали казахстанцев не поддаваться на провокации мошенников и не распространять заведомо ложную информацию.