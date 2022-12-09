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nationalbank.kz Сегодня, 11:04
335
Сегодня, 11:04
335
Фото: nationalbank.kz

В Air Astana ответили на слухи об инвестиционной деятельности компании

В Air Astana заявили, что распространяемая в социальных сетях информация об инвестиционной деятельности авиакомпании не соответствует действительности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу перевозчика. 

"Air Astana заявляет, что распространяемая в социальных сетях информация о том, что авиакомпания занимается инвестиционной деятельностью, является фейковой. Air Astana напоминает, что официальным сайтом авиакомпании является https://airastana.com, и вся достоверная информация о текущих акциях, спецпредложениях, конкурсах и актуальных новостях размещается только на нём и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

В компании призывали казахстанцев не поддаваться на провокации мошенников и не распространять заведомо ложную информацию. 

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#фейк #Air Astana #инвестиции
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:04
335
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