Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов заявил, что в настоящее время уголовных дел в отношении бизнесмена Кайрата Боранбаева нет, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы уже ранее информацию касательно данного фигуранта выдавали. В настоящий момент уголовных дел в отношении него не имеется. Все уголовные дела завершены", - сказал он.

По его словам, дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено, поскольку Боранбаев полностью возместил сумму ущерба.

"Норма Уголовного кодекса требует прекращения уголовного дела, если человек возместил ущерб по данной статье. По остальным делам ранее мы информацию давали: дела были направлены в суд по процессуальному соглашению. Он добровольно возместил ущерб", - пояснил Елемесов.

На уточняющий вопрос, есть ли сейчас дела в суде в отношении Боранбаева, он ответил: "Нет".