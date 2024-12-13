Агентство по финансовому мониторингу продолжает расследование в отношении соучредителя и руководителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Она подозревается в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"С санкции суда элитная недвижимость в г. Астана в ЖК "Akbulak Riviera", "Highvill Ishim Gold", "Көк Жайлау" (включая парковочные места), "Sensata Plaza", а также в коттеджном городке "Vela Village", автомобили Mercedes-Benz S450, Mercedes-Benz EQE 500, Lexus LX-600, Haval, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем, арестованы. В ходе обысков по месту жительства Перизат Кайрат также обнаружены и изъяты дорогостоящая техника, одежда, обувь, ювелирные изделия, сумки известных мировых брендов, таких как Cartier, Graff, Rolex, Bulgari, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chopard, Hermes, Dolce & Gabbana, Prada и др., приобретенные на средства, собранные на благотворительность", - отметили в АФМ.

Изъятое имущество приобщено к делу и признано вещественными доказательствами.



Дальнейшую судьбу изъятых предметов определит суд. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

"Если вам известна информация о местонахождении средств, недвижимости и другого имущества Перизат Кайрат, в том числе, оформленного на третьих лиц, просим обратиться в Агентство по финансовому мониторингу или по номеру телефона +7 (7172) 70-84-78, 70-84-79 (добавочный ном.: 21384)", - говорится в обращении к населению.

Напомним, в ноябре Перизат Кайрат арестовали на два месяца. Также стало известно, что в её деле появился ещё один эпизод.