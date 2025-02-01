В АФМ прокомментировали информацию о драке чиновников в Атырау
Сообщалось, что якобы в конфликте участвовали сотрудник прокуратуры и сотрудники ДГД Атырауской области.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Агентстве финмониторинга опровергли слухе о драке с участием чиновников в одном из увеселительных заведений Атырау, передаёт BaigeNews.kz.
Накануне в СМИ и соцсетях появилась информация о том, заместитель руководителя департамента госдоходов Атырауской области оказался в больнице и впал в кому после драки. Отмечалось, что якобы в конфликте участвовали сотрудник прокуратуры и сотрудники ДГД Атырауской области.
"Распространяемая информация об инциденте, связанном с заместителем руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области, не соответствует действительности. Ни одного сотрудника ДЭР по Атырауской области не было на месте инцидента. Сотрудники АФМ никакого отношения к данному случаю не имеют", — говорится в заявлении АФМ.
В ведомстве призвали доверять только официальным источникам информации.
Самое читаемое
- Певца Алмаса Кишкенбаева доставили в полицию по делу о приставаниях
- 11-летняя школьница зарезала запретившую ей гулять бабушку
- Экс-руководителю управления культуры Астаны Болату Мажагулову вынесли приговор
- В Актау вынесли приговор по делу погибшей девушки фитнес-тренера
- Авиакатастрофа в США: найдены "черные ящики" лайнера