23 января 2025 года зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов, передаёт BaigeNews.kz.

В ноябре 2021 года Перизат Кайрат организовала благотворительный аукцион под предлогом сбора средств на строительство реабилитационного центра для Общественного объединения "Батыр" в Акмолинской области. Для повышения доверия к мероприятию привлечены дети-инвалиды и их родители, нуждающиеся в таком центре.

По ложным данным, распространённым Перизат Кайрат, собрано 48 млн тенге и подарено помещение стоимостью 100 млн тенге. Однако фактически во время аукциона поступило 22 млн тенге, которые она использовала в личных целях.

Кроме того, она утверждала о приобретении земельного участка стоимостью 30 млн тенге для нужд ОО "Батыр", при этом в действительности данный участок приобретён объединением ещё в 2019 году.

Строительство реабилитационного центра так и не начато.

Помещение, якобы пожертвованное на нужды центра, на самом деле не существует.

Досудебное расследование продолжается.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Ранее заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов подтвердил, что уголовное дело в отношении Перизат Кайрат находится на финальном этапе расследования. В ближайшее время следствие объявит о завершении, после чего материалы будут переданы для ознакомления сторонам.

Также он сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод. По его словам, в отношении ее матери тоже возбудили уголовное дело.

Напомним, в Казахстане долгое время не утихал скандал с распределением благотворительной помощи пострадавшим от паводков. У АФМ есть подозрения, что часть собранных средств ушли не по назначению. Расследование начали в отношении учредителя благотворительного фонда Biz Birgemiz Перизат Кайрат. В ведомстве заявили, что девушку подозревают в хищении свыше 1,5 миллиарда тенге.

Ранее в АФМ сообщили, что часть пожертвований пострадавшим от паводков, поступивших в фонд, использована Перизат Кайрат для покупки предметов роскоши и недвижимости. Весной она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450, Lexus LX-600" и Haval. В этот же период купила элитную недвижимость в Астане в ЖК "Akbulak Riviera", Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 миллионов тенге.

Инцидент комментировала министр культуры и информации Аида Балаева.