В АФМ озвучили подробности нового эпизода в деле Перизат Кайрат
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23 января 2025 года зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов, передаёт BaigeNews.kz.
В ноябре 2021 года Перизат Кайрат организовала благотворительный аукцион под предлогом сбора средств на строительство реабилитационного центра для Общественного объединения "Батыр" в Акмолинской области. Для повышения доверия к мероприятию привлечены дети-инвалиды и их родители, нуждающиеся в таком центре.
По ложным данным, распространённым Перизат Кайрат, собрано 48 млн тенге и подарено помещение стоимостью 100 млн тенге. Однако фактически во время аукциона поступило 22 млн тенге, которые она использовала в личных целях.
Кроме того, она утверждала о приобретении земельного участка стоимостью 30 млн тенге для нужд ОО "Батыр", при этом в действительности данный участок приобретён объединением ещё в 2019 году.
Строительство реабилитационного центра так и не начато.
Помещение, якобы пожертвованное на нужды центра, на самом деле не существует.
Досудебное расследование продолжается.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Ранее заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов подтвердил, что уголовное дело в отношении Перизат Кайрат находится на финальном этапе расследования. В ближайшее время следствие объявит о завершении, после чего материалы будут переданы для ознакомления сторонам.
Также он сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод. По его словам, в отношении ее матери тоже возбудили уголовное дело.
Напомним, в Казахстане долгое время не утихал скандал с распределением благотворительной помощи пострадавшим от паводков. У АФМ есть подозрения, что часть собранных средств ушли не по назначению. Расследование начали в отношении учредителя благотворительного фонда Biz Birgemiz Перизат Кайрат. В ведомстве заявили, что девушку подозревают в хищении свыше 1,5 миллиарда тенге.
Ранее в АФМ сообщили, что часть пожертвований пострадавшим от паводков, поступивших в фонд, использована Перизат Кайрат для покупки предметов роскоши и недвижимости. Весной она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450, Lexus LX-600" и Haval. В этот же период купила элитную недвижимость в Астане в ЖК "Akbulak Riviera", Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 миллионов тенге.
Инцидент комментировала министр культуры и информации Аида Балаева.
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