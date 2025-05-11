В Афганистане шахматы признали харамом и запретили на официальном уровне
Афганские власти запретили шахматы как "противоречащие исламу".
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В Афганистане официально запретили шахматы. Федерация, занимавшаяся развитием игры среди мужчин, женщин и молодёжи, ликвидирована, а проведение турниров и обучение объявлено противоречащим нормам ислама, передаёт BaigeNews.kz.
Такое решение приняли в Министерстве поощрения добродетели и предотвращения порока — одном из ключевых органов власти после возвращения талибов к управлению страной.
Как сообщает портал Zamin, в течение первых месяцев после прихода движения "Талибан" к власти в 2021 году, шахматная жизнь в Афганистане сохранялась. Турниры проводились, дети обучались в школах, а женщины участвовали в соревнованиях. Однако в последние месяцы ситуация кардинально изменилась.
"В Министерстве заявили, что шахматы признаны харамом. Федерация закрыта, все мероприятия отменены. За последние 11 месяцев не прошло ни одного турнира", — сообщил бывший исполнительный директор Федерации шахмат Афганистана Абасин Мохиби.
9 мая 2025 года представители шахматного сообщества направили официальное обращение в спортивный департамент страны с просьбой восстановить деятельность федерации, разрешить открытие клубов и возобновить соревнования. Ответ был однозначным: согласно правительственному указу, шахматы в стране находятся под полным запретом.
Ранее женщинам в Афганистане запретили ходить в мечети.
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