В аэропорту столицы объяснили, почему иногда пассажиров просят разуться

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В аэропорту Астаны рассказали, почему лишь некоторых пассажиров при досмотре просят снимать обувь, передаёт BaigeNews.kz.

Правила авиационной безопасности Казахстана требуют более внимательно досматривать не менее 10 процентов от общего числа пассажиров каждого рейса. Аналогичные процедуры выборочного и непредсказуемого досмотра предусмотрены и в международных стандартах безопасности ICAO.

Поэтому аэропорты по всему миру оснащаются арочными металлоискателями с функцией рандомайзера, которые автоматически и в случайном порядке определяют те самые 10 процентов пассажиров. В аэропорту Астаны, к примеру, рандомайзеры используются с 2015 года.

"Если устройство сработало и подало сигнал, пассажиру необходимо снять обувь (даже если она не содержит металлических предметов) для ее отдельного досмотра через рентгенотелевизионную установку, а самому пройти ручной досмотр. Помимо этого, сотрудники досмотра обязаны провести тщательную проверку ручной клади выбранного пассажира с прощупыванием каждой вещи", - сказал заместитель начальника подразделения досмотра службы авиационной безопасности Аблай Саргозов.

Он добавил, что ошибочно думать, что это приносит им какое-либо удовольствие. Все это делается для того, чтобы каждый человек смог благополучно добраться до цели своего путешествия. Поэтому пассажирам необходимо проявлять понимание и выполнять законные требования инспекторов досмотра.

Отметим, пассажиры, уклоняющиеся от досмотра, не допускаются к перевозке в соответствии с законом "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации".