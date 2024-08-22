  • 22 Августа, 01:29
  • BAIGENEWS

В аэропорту Шереметьево мужчина порезал себя и сбросился с верхнего этажа

Сегодня, 01:15
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 01:15
Сегодня, 01:15
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Фото: скриншот видео

В московском аэропорту Шереметьево мужчина порезал себе горло и сбросился с верхнего этажа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Очевидцы сообщили, что молодой человек разбил бутылку в аэропорту, перелез через перила, а потом порезал себе горло и спрыгнул вниз. Его пытались удержать, но не смогли. Причины поступка мужчины пока неизвестны.

Мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии. 

https://t.me/bazabazon/30498

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