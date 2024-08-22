В аэропорту Шереметьево мужчина порезал себя и сбросился с верхнего этажа

В московском аэропорту Шереметьево мужчина порезал себе горло и сбросился с верхнего этажа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Очевидцы сообщили, что молодой человек разбил бутылку в аэропорту, перелез через перила, а потом порезал себе горло и спрыгнул вниз. Его пытались удержать, но не смогли. Причины поступка мужчины пока неизвестны.

Мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии.

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