В аэропорту Астаны ждут восьмимиллионного пассажира

Восьмимиллионного пассажира ожидают принять в аэропорту Астаны в начале декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Воздушная гавань Астаны выполняет рейсы по 18 внутренним и 40 международным направлениям. Задействовано 30 авиакомпаний, пять из них – отечественные.

Пассажиропоток по сравнению с прошлым годом вырос на 20%. Планируется расширение авиамаршрутов – в Индию, Гоа, Нью-Йорк, вьетнамский Дананг.

Сообщалось, что в ноябре международный аэропорт Алматы встретил своего 10-миллионного пассажира. Им стала пассажирка рейса Шымкент – Алматы. Женщине вручили памятные подарки и главный приз – путёвку в Грузию.