В аэропорту Астаны ждут восьмимиллионного пассажира
Его ожидают принять в ближайшие дни.
Сегодня, 04:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 04:25Сегодня, 04:25
159Фото: BaigeNews.kz
Восьмимиллионного пассажира ожидают принять в аэропорту Астаны в начале декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.
Воздушная гавань Астаны выполняет рейсы по 18 внутренним и 40 международным направлениям. Задействовано 30 авиакомпаний, пять из них – отечественные.
Пассажиропоток по сравнению с прошлым годом вырос на 20%. Планируется расширение авиамаршрутов – в Индию, Гоа, Нью-Йорк, вьетнамский Дананг.
Сообщалось, что в ноябре международный аэропорт Алматы встретил своего 10-миллионного пассажира. Им стала пассажирка рейса Шымкент – Алматы. Женщине вручили памятные подарки и главный приз – путёвку в Грузию.
Самое читаемое
- Режим ЧС не могут отменить в Костанайской области: сельчан перевозят на лодках
- Общежитие загорелось в Астане: эвакуированы 40 человек
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили не уйдет в отставку до новых выборов
- Чем занимаются и чего добиваются юнармейцы из Алматы
- Депутат предлагает разработать в Казахстане систему поощрения для представителей рабочих профессий