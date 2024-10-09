В аэропорту Астаны усилен контроль из-за лихорадки Марбург

В аэропорту столицы проводится дистанционная термометрия пассажиров прибывающих международными авиарейсами, установлен ежесуточный мониторинг за прибывшими лицами из Африканского континента, передаёт BaigeNews.kz.

К слову, вирус Марбурга опасен тем, что вызывает геморрагическую лихорадку с высокой летальностью, которое достигает до 90%. Заболевание передается через контакт с биологическими жидкостями зараженных людей или животных. Симптомы включают высокую температуру, сильную головную и мышечную боль, геморрагии и поражение внутренних органов.

На сегодняшний день ни одного случая заболевания с вирусом Марбурга в Республике Казахстан не зарегистрировано.

В целях недопущения ввоза и распространения заболевания вируса приняты необходимые профилактические меры по недопущению завоза инфекции на территорию Республики Казахстан. На санитарно-карантинных пунктах, включая международные аэропорты и пограничные переходы проводятся мероприятия по выявлению на государственной границе больного с подозрением на особо опасные и карантинные инфекций с помощью дистанционной термометрии. Особое внимание уделяется гражданам, прибывшим из стран Африканского континента.

В случае выявления в санитарно-карантинных пунктах лиц, с симптомами заболевания вируса Марбурга будут приняты все необходимые меры согласно разработанного алгоритма организации и проведения противоэпидемических мероприятий на случай завоза инфекций.