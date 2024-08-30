В аэропорту Астаны у пассажира обнаружили оспу обезьян: фейк опровергли Минздраве
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В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК прокомментировали слухи о том, что в аэропорту Астаны у пассажира обнаружили оспу обезьян, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, информация, распространяемая в социальных сетях о том, не соответствует действительности и признаётся фейком.
"В фейковых публикациях было использовано видео, на котором проводились межведомственные учения по готовности к реагированию на случай завоза оспы обезьян. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК сообщает, что в Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой, также не зарегистрированы завозные случаи. В целях предупреждения завоза обезьян в Казахстан усилен санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска. Для дачи правовой оценки действиям лиц, распространяющих недостоверную информацию, материалы переданы в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.
В ведомстве призвали пользователей социальных сетей доверять только проверенной информации из официальных источников.
Напомним, оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передаётся и среди людей. Обычно это лёгкое заболевание, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы – лихорадка, головная боль, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
В 2022 году глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. В июле 2022 года в Европе зафиксировали первую смерть от этой инфекции. Тогда в Минздраве РК заявляли, что Казахстан имеет низкий риск распространения оспы обезьян. В июле 2022 года в стране уже появились ПЦР-тесты для диагностики оспы обезьян.
В 2024 году генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что борьба с оспой обезьян потребует финансирования в размере 135 млн долларов в течение шести месяцев.
Недавно Минзрав РК давал казахстанцам рекомендации, как избежать заражения оспой обезьян. А на прошлой неделе в международном аэропорту Астаны прошли учения с выявлением условного больного.
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