В аэропорту Астаны сообщили о задержках 12 авиарейсов

В международном аэропорту Астаны из запланированных 80 рейсов на вылет задерживаются 6, а из 82 рейсов на прилет — 6, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы воздушной гавани.

На данный момент наблюдаются задержки вылета по следующим рейсам:

FZ1304 Астана - Дубай;

TK357 Астана - Стамбул;

IQ353 Астана - Атырау;

IQ437 Астана - Петропавлск;

KC7365 Астана - Орал;

DV479 Астана - Санья.

Из них четыре рейса задерживаются из-за метеоусловий в Астане.

На прилет также зафиксированы задержки по следующим рейсам:

KC621 Алматы - Астана;

KC7316 Кызылорда - Астана;

DV742 Актау - Астана;

IQ354 Алматы - Астана;

KC7366 Орал - Астана;

IQ353 Алматы - Астана.