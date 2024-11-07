В аэропорту Астаны сообщили о задержках 12 авиарейсов
Сегодня, 13:50
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Сегодня, 13:50Сегодня, 13:50
72Фото: BaigeNews.kz
В международном аэропорту Астаны из запланированных 80 рейсов на вылет задерживаются 6, а из 82 рейсов на прилет — 6, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы воздушной гавани.
На данный момент наблюдаются задержки вылета по следующим рейсам:
- FZ1304 Астана - Дубай;
- TK357 Астана - Стамбул;
- IQ353 Астана - Атырау;
- IQ437 Астана - Петропавлск;
- KC7365 Астана - Орал;
- DV479 Астана - Санья.
Из них четыре рейса задерживаются из-за метеоусловий в Астане.
На прилет также зафиксированы задержки по следующим рейсам:
- KC621 Алматы - Астана;
- KC7316 Кызылорда - Астана;
- DV742 Актау - Астана;
- IQ354 Алматы - Астана;
- KC7366 Орал - Астана;
- IQ353 Алматы - Астана.
"Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсах и возможных их изменений в расписании у авиакомпании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны www.nn-airport.kz или по круглосуточному колл-центру 8 (7172) 702-999", - говорится в сообщении аэропорта.
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