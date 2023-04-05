В аэропорту Астаны начали чинить крышу, которая протекала в прошлом году

В Астане начали ремонт крыши аэропорта, которая протекала в прошлом году, передаёт BaigeNews.kz. В связи с этим в пресс-службе обратились к жителям и гостям города.

"В рамках исполнения гарантийных обязательств по устранению протекания кровли терминала Т1 строительная фирма "Mabco Constructions SA" проводит строительно-монтажные работы в здании Международного аэропорта Астаны. В связи с чем проходы и проезд перед терминалом Т1 в период с 1 апреля по 1 июня 2023 года периодически будут ограничены", - говорится в сообщении воздушной гавани столицы.

Напомним, в ноябре 2022 года в сети появились кадры, на которых с потолка здания международного аэропорт Астаны текла вода. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что подобные нарушения выявлялись неоднократно, и всему виной - недобросовестная работа подрячика, строившего объект.