В аэропорту Алматы заработал новый международный терминал

Международный аэропорт Алматы встретил своих первых пассажиров в новом Международном пассажирском терминале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент корпоративных коммуникаций эропорта.

Первые пассажиры, прилетевшие в новый международный терминал, прибыли в 08.40 рейсом KC664 Лондон-Алматы авиакомпании Air Astana с 94 пассажирами на борту.

В 9:30 из нового терминала вылетел первый рейс авиакомпании Air Astana KC653 с 166 пассажирами на борту по маршруту Алматы – Доха.

Пассажиров встречали руководство Международного аэропорта Алматы, акимата города Алматы и компании Air Astana.



Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой в своей приветственной речи отметил:

"Наше путешествие началось 2 года назад с закладки капсулы по случаю начала строительства нового международного пассажирского терминала Президентом Республики Казахстан Токаевым Касым-Жомарт Кемелевичем. И сегодня, 1 июня 2024 года, мы, как и обещали, встречаем первые рейсы в новом терминале. Сегодня в новом терминале планируется 5 рейсов на прилет и 4 на вылет. Планируется постепенный перевод всех международных рейсов с действующего термина в новый. Это международная практика в целях плавного интегрирования всех операционных систем. Полный перевод международных рейсов в новый терминал будет осуществлен в течение первой декады июня".

ителей и гостей Алматы с завершением строительства и официальным открытием нового терминала Международного аэропорта поздравил заместитель акима города Алишер Абдыкадыров.

"Теперь воздушная гавань города сможет принимать до 14 млн пассажиров в год, или вдвое больше прежнего. Уже в этом году мы ожидаем увеличение пассажиропотока до 11 млн человек. Учитывая, что Алматы имеет 41 прямое авиасообщение и безвизовый режим с 82 странами мира, уверен, что такое событие, как открытие международного пассажирского терминала, ознаменует новую веху в истории аэропорта", - сказал Алишер Абдыкадыров.

В этот знаменательный для города день Международный аэропорт Алматы встретил своих первых пассажиров угощениями и памятными подарками.

Первоначальный срок сдачи нового международного терминала планировался на конец лета 2024, но в связи со стремительно увеличивающимся пассажиропотоком и в целях предоставления максимального комфорта и удобства пассажирам все работы были ускорены, и терминал примет первые рейсы уже 1 июня.

После полного перевода всех международных рейсов в новый терминал старый терминал будет использоваться для внутренних рейсов. Также будет проведена реновация действующего терминала для полного его соответствия международным стандартам.

Напомним, в преддверии открытия терминала его осмотрел глава государства Касым-Жомарт Токаев.