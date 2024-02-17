В аэропорту Алматы задержано 60 рейсов, 750 пассажиров ждут вылета

Из-за непогоды в аэропорту Алматы 16 февраля отменено пять рейсов и задержано 60, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Минтранспорта (КГА).

"На данный момент порядка 750 пассажиров находятся в терминале аэропорта в ожидании вылета", — сообщили в КГА.

В аэропорту ведётся работа по очистке взлётно-посадочной полосы и перрона. По мере улучшения погодных условий ситуация с задержками рейсов стабилизируется, отметили в КГА.

"Задержки рейсов происходят по причине обеспечения безопасности полётов для пассажиров, что является приоритетом в гражданской авиации. Задержанные рейсы могут привести к цепной задержке последующих рейсов, в связи с чем пассажирам рекомендуется уточнять статус и время вылета своего рейса заблаговременно в справочных службах авиакомпаний и аэропорта", — указывается в сообщении.

Также сообщается, что в данный момент в зоне аэродрома Алматы снегопад, ветер — 4 м/с, видимость — 10 км, дымка, температура воздуха составляет -17 градусов.

Прогноз погоды до 02:00 17 февраля: порывы ветра — 8 м/с, видимость — 800 метров, ливневый снег, замерзающий туман.

С 10:00 17 февраля осадки не прогнозируются, порывы ветра — 3 м/с, видимость — 3100 метров, температура воздуха составит -15 градусов.

Авиакомпании Air Astana и FlyArystan из-за отмены и задержки рейсов предлагают пассажирам возврат средств.