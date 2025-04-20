В международном аэропорту Алматы был задержан рейс после ложного сообщения о взрывном устройстве. Как сообщили в городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом, причиной инцидента стала неуместная "шутка" подростка, передаёт BaigeNews.kz.

"Во время досмотра один из несовершеннолетних пассажиров заявил, что у его друга в рюкзаке находится бомба. В связи с этим был незамедлительно введён план по проверке воздушного судна, а также проведён досмотр всех пассажиров", — сообщили в ведомстве.

В результате действия подростка привели к задержке рейса и временному ограничению полётов.

Оперативный штаб напомнил казахстанцам, что любые высказывания, касающиеся угроз безопасности, в том числе в шутку, особенно в зонах досмотра и при посадке в самолёт, строго запрещены. За подобные действия предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.