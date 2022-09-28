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aeroport-almaty.ru Сегодня, 09:54
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Фото: aeroport-almaty.ru

В аэропорту Алматы задержали несколько рейсов из-за сбоя в Интернете

В алматинском аэропорту во вторник утром задержали несколько рейсов из-за сбоев в работе Интернета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Air Astana.

Как пояснили в компании, сегодня примерно в 04:00 произошёл сбой интернет-соединения у провайдера в алматинском аэропорту и частично в аэропорту Атырау.

"В связи с этим регистрация на рейсы производилась вручную, что привело к задержке утренних рейсов из Алматы в среднем на 1,5 часа. Интернет-соединение было возобновлено в 08:40", - говорится в сообщении.

В настоящее время авиаперевозчик постепенно восстанавливает расписание рейсов.

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#задержка рейсов #аэропорт #Air Astana #Алматы
Журналист
Сегодня, 09:54
257
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