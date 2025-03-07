В соцсетях распространяется видео, на котором видно, как мужчина удерживает сотрудницу в заложниках, угрожая ей ножом, передаёт BaigeNews.kz.

Как оказалось, инцидент произошел в аэропорту Алматы в зоне предполетного досмотра.

"Около 11:45 местного времени в терминале внутренних рейсов (Т1 ) в зону предполетного досмотра подошёл деструктивный мужчина под видом пассажира. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили мужчину предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом .Через 7 минут мужчина был обезоружен сотрудниками линейного отдела полиции на территории аэропорта", - сообщили в Департаменте корпоративных коммуникаций аэропорта.

На данный момент мужчина находится в полиции и инцидентом занимаются сотрудники правоохранительных органов.