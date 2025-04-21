В аэропорту Алматы проходят антитеррористические учения
Сегодня, 09:17
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Сегодня, 09:17Сегодня, 09:17
132Фото: pixabay.com
21 апреля с 9:00 до 17:00 на территории международного аэропорта Алматы пройдут плановые антитеррористические учения, передаёт BaigeNews.kz
В ходе мероприятий ограничения на передвижение авиа- и автотранспорта вводиться не будут.
Как уточняется, учебные задачи направлены на отработку механизмов пресечения террористических угроз на объектах массового скопления.
Горожан просят соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования представителей задействованных государственных органов.
Также алматинцам напомнили об ответственности за распространение ложной информации и неповиновение законным требованиям при обеспечении порядка.
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