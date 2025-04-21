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В аэропорту Алматы проходят антитеррористические учения

Сегодня, 09:17
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 09:17
Сегодня, 09:17
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Фото: pixabay.com

21 апреля с 9:00 до 17:00 на территории международного аэропорта Алматы пройдут плановые антитеррористические учения, передаёт BaigeNews.kz

В ходе мероприятий ограничения на передвижение авиа- и автотранспорта вводиться не будут.

Как уточняется, учебные задачи направлены на отработку механизмов пресечения террористических угроз на объектах массового скопления.

Горожан просят соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования представителей задействованных государственных органов.

Также алматинцам напомнили об ответственности за распространение ложной информации и неповиновение законным требованиям при обеспечении порядка.

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