21 апреля с 9:00 до 17:00 на территории международного аэропорта Алматы пройдут плановые антитеррористические учения, передаёт BaigeNews.kz

В ходе мероприятий ограничения на передвижение авиа- и автотранспорта вводиться не будут.

Как уточняется, учебные задачи направлены на отработку механизмов пресечения террористических угроз на объектах массового скопления.

Горожан просят соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования представителей задействованных государственных органов.

Также алматинцам напомнили об ответственности за распространение ложной информации и неповиновение законным требованиям при обеспечении порядка.