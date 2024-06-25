В аэропорту Алматы ответили на замечания пассажиров по поводу нового терминала

Открытие нового терминала в аэропорту Алматы должно было обрадовать жителей и гостей мегаполиса ведь старый терминал, рассчитанный на 2 миллиона пассажиров в год, объективно физически не справлялся с огромным 9-миллионным наплывом гостей и жителей мегаполиса. Однако, запуск нового объекта вызвал еще больше критики и возмущений. Корреспондент BaigeNews.kz побывал в новом терминале и выяснил, в чем главная проблема воздушной гавани.

После пандемии и вынужденного простоя авиация Казахстана восстановилась достаточно быстро. Более того, стали открываться новые маршруты, что позволило даже превзойти показатели допандемийного периода. Основная нагрузка при этом легла на Алматы как базовый хаб не только Казахстана, но и всей Центральной Азии. Если в 2019 году аэропорт Алматы обслужил 6,5 млн пассажиров, то в 2023 году через воздушную гавань мегаполиса прилетали и улетали суммарно 9,5 млн пассажиров, что на 46% больше, чем в предшествующий пандемии год.

Понятно, что действующий алматинский терминал, возведенный в начале 2000-х, уже физически не мог вместить всех прилетающих и улетающих. С открытием нового терминала в аэропорту крупнейшего мегаполиса потоки пассажиров распределились на два здания.

В старом терминале там, где ранее был проход на международные рейсы, уже убрали кордоны, которые нужны были для паспортного контроля. Стойки регистрации остались на месте, но теперь здесь можно сдать багаж и получить посадочный талон на рейсы внутри Казахстана. А вот заходить на посадку на внутренние рейсы пока придется в прежнем, тесном гейте для внутренних рейсов. Но, несмотря на это, по крайней мере в дневное время никакого скопления пассажиров не наблюдается, уровень комфорта все же повысился.

В новом просторном Терминале-2 на обоих этажах также не наблюдается ажиотажа, пассажиры спокойно проходят на регистрацию и далее направляются на пограничный контроль и в "стерильную" зону. Безусловно, новый терминал построен в соответствии с передовыми мировыми стандартами и спроектирован так, чтобы пассажир чувствовал себя комфортно.

Таким образом, проблема переполненности была решена, а уровень комфорта стал выше. Но, как выяснилось, появились другие не менее важные вопросы.

Например, пассажиров в новом терминале может в любой момент поджидать резкое отключение электроэнергии без предупреждения. Неприятнее всего, если это случится в лифте или на эскалаторе, который здесь, кстати, без ступенек, а в виде сплошного полотна. Правда просидеть в лифте, в момент отключения, придется совсем недолго, а эскалатор резко не поедет вновь после включения электричества (его включают в таких случаях вручную специалисты), но легкая порция адреналина обеспечена. Кратковременное отключение электроэнергии – одно из первых событий, которое довелось наблюдать автору этих строк и еще 70 представителям СМИ, прибывшим на пресс-тур в новый терминал.

Недавно назначенный на пост президента аэропорта Алматы Гокер Косе пояснил, что эти кратковременные отключения связаны повышенными нагрузками на электросети. Но эти неполадки устраняют.

Также открыт вопрос и по сидениям в зале ожидания в золе вылета в Терминале 2. Они сделаны из металла, кроме того, некоторые пассажиры утверждают, что не все блоки для сидения прикручены полностью к полу, из-за чего есть риск не очень удачно встать с них.

Но это все мелочи по сравнению с тем, что выкладывали в соцсетях пользователи. С момента открытия, новым терминалом воспользовались более 200 тысяч пассажиров, прилетевших и улетевших суммарно на 1500 международных рейсах. И за это время накопилось немало отзывов с замечаниями.

Наиболее громкой оказалась информация о потрескавшемся витражном стекле в новом терминале в "стерильной" зоне. Как выяснилось, руководство аэропорта было готово к такому развитию событий.

"Разбитое стекло — это на самом деле то, чего обычно можно было ожидать. Это здание не является обычным, оно построено с учетом экстремальных сейсмических воздействий. Из-за этого требуется время, чтобы неподвижные конструкции осели. И хотя осадка - это нормально, мы видим какие-то трещины в окнах. В таком случае мы меняем их с помощью наших запасных частей, и я могу быть уверен, что по поводу этой проблемы не стоит беспокоиться. Здание полностью сейсмостойкое, построено на основе железобетонных конструкций в соответствии со всеми требованиями безопасности зданий", - заверил руководитель аэропорта Алматы.

По-прежнему вызывает вопросы и работа сектора по выдаче багажа. Пассажиры продолжают жаловаться на то, что на некоторых рейсах его приходится ждать по несколько часов. С разрешения руководства аэропорта нам удалось пройти в зону сортировки багажа в новом терминале. Места здесь действительно много, установлены современные конвейерные ленты. Гокер Косе рассказал, что сейчас происходит отладка революционной системы сортировки и выдачи багажа, которая будет автоматизированной.

"Это современная система обработки багажа Alstef (Франция) с 4 каруселями, 4-я карусель будет установлена в ближайшее время. Производительность составит 2,25 тыс. единиц в час на вылет и 3,9 тыс. на прилет. Сейчас в старом терминале суммарно 1400 единиц багажа в час возможно обслуживать. К тому же, мы установили новую систему таможенной очистки. Мы будем использовать автоматический сортер, также установили электронные устройства для томографического сканирования багажа, что приведет к самым современным стандартам обработку багажа и исключит применение ручного труда. Временные задержки связаны с тем, что многие знания, которые мы используем здесь, они в новинку не только для нас, но и для таможенного органа. Это новое оборудование, новое программное обеспечение, и чтобы использовать это на максимуме, иногда, к сожалению, требуется процесс обучения. Я думаю, мы совершенствуемся с каждым днем. Сегодня я проверил вчерашние сессии выдачи багажа, и увидел, что нам в новом терминале удалось сократить обработку багажа до 45 минут с момента приземления самолета", - сказал Гокер Косе.

Что касается замечаний в соцсетях по поводу дизайна аэропорта и его вместимости, то это, нужно признать, уже дело вкуса каждого отдельно взятого человека. Важнее, что есть внутри. А это оборудованные по последнему слову техники турникеты для прохода в зону пограничного контроля, абсолютное новшество для казахстанских аэропортов – "электронные пограничники", а также расширенная зона Duty-free.

К дальнейшей критике руководство аэропорта готово. Гокер Косе признал, что другого выхода, чем как можно скорее открывать и запускать в эксплуатацию новый терминал, у руководства аэропорта не было.

"Перенос рейсов из одного терминала в другой, да еще и в пик сезона – это была уже необходимость. Альтернатива, если бы так быстро не открыли сейчас новый терминал - пришлось бы отменять рейсы, потому что вместить ожидаемые 11 млн пассажиров в терминал, рассчитанный на 2,8 млн пассажиров, практически нереально. Да, перенос рейсов, запуск нового терминала - задача весьма непростая с точки зрения управления, учитывая, что поток пассажиров только увеличивается. Но мы решаем возникающие вопросы. В Европе подобный опыт занимает до 4 лет, у нас же экстремальный перенос, я бы сказал, за два года мы отстроили новый терминал и ввели его в эксплуатацию, не останавливая прием и отправку рейсов. Я надеюсь, пассажиры понимают ситуацию и помогут нам довести все до идеала. Временные неудобства – это меньшее зло, чем мы бы начали отменять рейсы и останавливать работу аэропорту. Мы никогда не останавливаемся, мы всегда все улучшаем", - пояснил глава аэропорта.

Гокер Косе подчеркнул, что оставшуюся ленту багажного конвейера запустят к осени, а вот внутренний терминал закончат обновлять полностью (с заменой, в том числе, системы выдачи багажа) к осени 2025 года. Кроме того, работы по увеличению парковки на территории аэропорта закончат к середине августа этого года.

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