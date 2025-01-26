В аэропорту Алматы не станут поднимать цены на парковку, передаёт BaigeNews.kz.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Алматы вынес предостережение о недопустимости нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в адрес АО "Международный аэропорт Алматы".

Поводом для вынесения предостережения послужило объявление, сделанное пресс-службой Международного аэропорта Алматы в декабре 2024 года, о планируемом повышении цен на парковочные услуги с 1 января 2025 года.

Согласно статье 198 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, антимонопольный орган вправе направлять письменное предостережение должностным лицам субъектов рынка, государственных органов или местных исполнительных органов о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению законодательства в области защиты конкуренции.

Благодаря своевременным действиям антимонопольного органа, Международный аэропорт Алматы отказался от планов по повышению цен на парковку.