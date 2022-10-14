В аэропорту Алматы изменили схему движения авто

Фото: aeroport-almaty.ru

Как сообщила администрация аэропорта Алматы, в связи с капитальным ремонтом в парковочной зоне терминала движение автотранспорта может быть затруднено - изменена схема движения на привокзальной площади, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на администрацию аэропорта.

Изменен маршрут движения автобуса на территории аэропорта. Автобус заезжает с улицы Майлина и, не подъезжая непосредственно к зданию терминала по выделенной полосе выезжает на улицу Ахметова.

Администрация аэропорта напоминает, что для выезда с территории аэропорта пассажиры могут воспользоваться всеми шестью пунктами выезда на улицу Майлина. Также открыт дополнительный выезд с территории аэропорта через многоуровневый паркинг на улицу Ахметова.

В часы пик открывается шлагбаум, чтобы обеспечить беспрепятственный выезд автомобилей с территории аэропорта.

Для разгрузки транспортного потока перед зданием терминала выделена дополнительная третья полоса для высадки пассажиров. Используя эту полосу, водители могут высаживать и забирать своих пассажиров, не блокируя выезжающие с парковки автомобили.

Во избежание скопления автотранспорта перед выездом с территории аэропорта настоятельно рекомендуется заблаговременно оплачивать парковку. Для этого необходимо воспользоваться паркоматами, установленными перед входом в терминал. Оплата принимается картами, наличными и приложением Каспи QR.

Администрация аэропорта заверила, что принимаются все необходимые оперативные и технические меры, чтобы разгрузить движение на территории аэропорта.