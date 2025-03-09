Из-за непогоды в аэропорту Алматы задерживаются рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Air Astana, передаёт BaigeNews.kz.

"Рейсы из Алматы задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий. Пожалуйста, проверяйте статус вашего рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики объявили штормовое предупреждение по Казахстану из-за сильных снегопадов, ветра, метели и гололёда.