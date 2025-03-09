В аэропорту Алматы из-за непогоды задерживаются рейсы
Авиакомпании рекомендуют пассажирам перед выездом в аэропорт проверять статус своего рейса.
Сегодня, 21:47
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Сегодня, 21:47Сегодня, 21:47
143Фото: Almaty international airport
Из-за непогоды в аэропорту Алматы задерживаются рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Air Astana, передаёт BaigeNews.kz.
"Рейсы из Алматы задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий. Пожалуйста, проверяйте статус вашего рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее синоптики объявили штормовое предупреждение по Казахстану из-за сильных снегопадов, ветра, метели и гололёда.
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