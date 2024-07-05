В аэропортах Турции ужесточат процедуру досмотра пассажиров
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Парламент Турции принял поправки к закону о гражданской авиации, которые в числе прочего ужесточают процедуры досмотра пассажиров в аэропортах, передаёт BaigeNews со ссылкой на rg.ru.
По данным телеканала Habertürk, депутаты решили привести действующие в стране правила в соответствие с нормами Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция). Они предполагают, что персонал службы безопасности может досматривать вещи пассажиров дважды - при входе в терминал и при входе в зону посадки.
При этом досмотру будет подвергаться не только багаж, но и электронные устройства. Если пассажир откажется предоставить вещи для досмотра, то в аэропорт или в зону вылета его могут не пустить. Предметы, запрещенные к провозу, теперь будут изымать на месте.
Помимо этого, поправки предполагают введение штрафов в случае, если экипаж самолета не оповестил власти о каких-либо правонарушениях на борту во время полета. Их размер варьируется от 620 долларов до 15,6 тысячи.
Самое читаемое
- Машину подарили набравшему максимальный балл на ЕНТ выпускнику в Алматинской области
- Саммит ШОС в Астане: Почему страны объединяются вокруг организации
- Саммит ШОС в Астане: прямой эфир
- В Астане состоялся концерт в честь прибывших для участия в саммите ШОС гостей
- Не скупать массово завозные ранние арбузы призвали санврачи в Павлодаре