В аэропортах Турции ужесточат процедуру досмотра пассажиров

Парламент Турции принял поправки к закону о гражданской авиации, которые в числе прочего ужесточают процедуры досмотра пассажиров в аэропортах, передаёт BaigeNews со ссылкой на rg.ru.

По данным телеканала Habertürk, депутаты решили привести действующие в стране правила в соответствие с нормами Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция). Они предполагают, что персонал службы безопасности может досматривать вещи пассажиров дважды - при входе в терминал и при входе в зону посадки.

При этом досмотру будет подвергаться не только багаж, но и электронные устройства. Если пассажир откажется предоставить вещи для досмотра, то в аэропорт или в зону вылета его могут не пустить. Предметы, запрещенные к провозу, теперь будут изымать на месте.

Помимо этого, поправки предполагают введение штрафов в случае, если экипаж самолета не оповестил власти о каких-либо правонарушениях на борту во время полета. Их размер варьируется от 620 долларов до 15,6 тысячи.