В аэропорт Астаны прилетел шестимиллионный пассажир

Фото: МИИР РК

Впервые за всю свою историю международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в течение года обслужил шестимиллионного пассажира. Это число стало рекордным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Пассажир прибыл рейсе из Актау. Пассажиров данного рейса встретили в торжественной обстановке и с помощью лототрона определили победителя. Обладателем счастливого билета стала жительница Актау Танзиля Жолдыбаева.

Шестимиллионному пассажиру компания Air Astana совместно с администрацией аэропорта вручила два билета на перелёт по любому международному муршруту из столичного аэропорта.

Следует отметить, что только в декабре текущего года столичная воздушная гавань обслужила порядка 550 тысяч пассажиров, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 23%. В этом году значительно вырос объём грузоперевозок, а также увеличилось количество рейсов как по международным, так и по внутристрановым маршрутам.

В связи с ростом интенсивности авиаперевозок и планами по развитию аэропорт Астаны планирует строительство второй взлётно-посадочной полосы.

Прибыль аэропорта впервые за пять лет показывает положительные финансовые показатели: повысилась заработная плана сотрудников, выплачиваются квартальные премии.