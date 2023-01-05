В Абайской области вновь закрыли все трассы

Фото: пресс-службы МЧС РК

В Абайской области в связи с сильными порывами ветра, метелью и отсутствием видимости для всех видов транспорта закрыли движение по всем трассам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"5 января с 00:50 в связи с ухудшением погодных условий (сильный буран, отсутствие видимости) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского, областного и межрайонного значения по области Абай", — говорится в сообщении МЧС.

В департаменте полиции области просят граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать SMS-сообщениями, передаваемыми службой 112.

Напомним, сложная обстановка сохраняется также на дорогах Акмолинской и Карагандинской областей.