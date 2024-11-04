В Абайской области снизился износ тепловых сетей

В Абайской области износ тепловых сетей снижен с 64,2% до 59,7%, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил глава региона Нурлан Уранхаев, по области реализуется 28 проектов на общую сумму 18,5 миллиарда тенге. В текущем году за счет республиканского и областного бюджетов на эти цели выделено 9,2 миллиарда тенге.

"На сегодня завершены работы на 17 теплоисточниках и заменены 27,5 километров тепловых сетей. Таким образом, по итогам текущего года износ тепловых сетей снижен с 64,2% до 59,7%", - отметил аким.

В следующем году после полной реализации проектов ожидается снижение износа до 57,7%.

Кроме того, с 2023 года за счет средств инвесторов разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию и строительство семи теплоисточников и трех участков тепловых сетей. В этом году также за счет внебюджетных средств начата разработка еще 32 ПСД по реконструкции тепловых пунктов и сетей.

По словам Уранхаева, на правом берегу Семея имеется дефицит тепловой энергии в 146,99 Гкал. В этой связи планируется строительство новой ТЭЦ.

"На сегодня сформирована рабочая группа в составе акимата области, АО "Самрук-Энерго" и проектировщика. Определена площадка для строительства планируемой ТЭЦ и золоотвала. АО "Самрук-Энерго" завершает разработку ТЭО проекта "Строительство ТЭЦ-3 в Семее"", - сказал аким области.

Кроме того, за счет внебюджетных средств ведется разработка проектно-сметной документации по строительству внешней инфраструктуры ТЭЦ-3 с подведением всей необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

АО "Самрук Энерго" завершена работа по разработке предТЭО строительства Семейской ГЭС мощностью 294 МВт, а также второй очереди реконструкции Шульбинской ГЭС с увеличением мощности на 1050 МВт.

В целях покрытия дефицита тепловой энергии и своевременного ввода социальных объектов жилого района Карагайлы города Семей, за счет средств инвестора ведется строительство блочно-модульной котельной мощностью 21,5 Гкал/час со сроком завершения в декабре текущего года.